Le PSG toujours à l’affut pour Haaland ?

Le PSG aura bientôt conclu sa saison avec un dixième titre de champion de France de son Histoire à la clé. Une fois cela fait, il faudra se pencher sur le mercato en vue de la saison à venir. En ce sens, quelques incertitudes persistent quant à l’avenir de certains joueurs, Kylian Mbappé au premier plan. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 francilien n’aurait, à cette heure, toujours pas arrêté sa décision.

Et en cas de départ de son joueur phare et ce, libre de tout contrat, plusieurs noms circulent pour le remplacer. L’un d’entre eux revient avec insistance, celui d’Erling Haaland. En effet, tout porte à croire que la star du Borussia Dortmund quittera la Ruhr cet été et le PSG serait bel et bien sur les rangs. Problème, comme nous l’indique le Daily Mail ce jour, Manchester City serait en pôle dans cette course, même si rien n’est encore conclu. Néanmoins, Le PSG donc, le Real Madrid et le FC Barcelone n’auraient pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Le Daily Mail nous explique, en outre,qu’Haaland devrait annoncer sa décision définitive d’ici deux semaines.