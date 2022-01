Après une seconde moitié d’exercice 2020-2021 très compliquée, Pablo Sarabia a décidé de quitter temporairement le PSG direction le Sporting CP où il y est prêté jusqu’à la fin de la saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gaucher retrouve des couleurs sous la tunique des Lions. Auteur de 25 matches et de 7 réalisations ainsi que de 6 assists, l’ancien sévillan réalise une très bonne saison. Pour Marca, l’international ibère a notamment évoqué son choix de rallier l’équipe lisboète.

« Le Sporting m’a redonné l’opportunité de me sentir en jouant au football. Le choix du Sporting a été un long processus. Après avoir eu le Covid-19, j’ai eu du mal à retrouver le rythme. Cela a duré 5 ou 6 mois. J’ai été souvent blessé et j’ai commencé à moins jouer à Paris. Je voulais trouver une solution car je crois que je suis dans un bon moment de ma carrière, peut-être le meilleur, et je voulais me montrer et profiter du football. Quand l’opportunité de venir ici s’est présentée, moi et mes proches avons décidé que c’était la meilleure solution, a confié un Pablo Sarabia, dans des dires relayés par Le Parisien, apaisé avant d’évoquer plus à propos son avenir au PSG à court terme. Le gaucher reste cependant très évasif sur celui-ci. Il est difficile de parler de futur dans le football. La seule chose que je sais, c’est que j’ai deux ans de contrat avec le PSG. Après, on verra. » ».