Vers un boycott du CUP lors de PSG / OM ?

J-3 avant le dernier choc de la saison pour le PSG. Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 32e journée de Ligue 1, le club de la capitale recevra – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille. Une affiche entre les deux premiers du championnat. Si le titre de champion de France tend les bras aux Rouge & Bleu (12 points d’avance sur l’OM), les Olympiens auront pour objectif de conforter leur place de dauphin. Et pour ce match, le PSG pourrait ne pas compter sur le soutien de ses Ultras.

En effet, depuis la déroute en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, le Collectif Ultras Paris a exposé sa colère au Parc des Princes suite au manque de caractère de l’équipe et l’absence de décisions fortes au sein du club. Ainsi, lors des réceptions des Girondins de Bordeaux (3-0) et du FC Lorient (5-1), les membres du CUP ont exprimé leur mécontentement par des sifflets, des banderoles et des silences pesants. Et selon les informations du Parisien, on se dirigerait vers un boycott du Collectif Ultras Paris pour ce 102e Clasico de l’histoire. « Il nous a été assuré par une source proche du Collectif que ce choc de la 32e journée de Ligue 1 va être boycotté par le groupe de supporters, présent dimanche dans le Virage Auteuil », rapporte le quotidien francilien via son site internet. Depuis plusieurs jours, les différentes associations de supporters pèsent le pour et le contre entre poursuivre dans cette colère contre le club ou soutenir l’équipe de Mauricio Pochettino face au rival.

Mais, on devrait bien se diriger vers une « absence totale de chants et d’encouragements, une prise de position assez rare lors d’un PSG-OM. » L’ambiance dans les tribunes pourrait bien sûr évoluer selon la physionomie du match, mais les membres du Collectif Ultras Paris comptent bien se servir de cette affiche de Ligue 1 pour « cibler l’absence de changements au sein de la direction parisienne, et montrer sa défiance vis-à-vis de l’évolution qu’il juge négative du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes », précise LP.