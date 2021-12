Les filles du PSG rencontraient ce jeudi en fin d’après-midi Breidablik dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League au Stade Jean Bouin. Déjà qualifiées, on rappelle que les Parisiennes réalisent un parcours parfait dans cette compétition avec cinq victoires en autant de rencontres, et surtout 19 buts inscrits pour… zéro encaissé ! Ces dernières voulaient poursuivre cette série exceptionnelles avec la réception des Islandaises, dernières de la poule… et elles ne se sont pas loupées !

Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle réalisent un démarrage fracassant avec l’ouverture du score dans les dix premières minutes par Bachmann, qui trouve la lucarne après une magnifique frappe. Juste avant la mi-temps, la Canadienne Jordyn Huitema reprend de la tête aux six mètres un centre de sa compatriote Ashley Lawrence, ne laissant aucune chance à la portière adverse. 2-0 à la mi-temps, le festival va se poursuivre grâce à un raid solitaire de Kadi Diani à l’heure de jeu puis d’un autre très beau but cette fois-ci par Baltimore neuf minutes plus tard (69e). Luana et à nouveau Huitema terminent le spectacle en inscrivant les cinquièmes et sixièmes but des Rouge & Bleu. Score final 6-0, mission accomplie pour le PSG qui termine cette phase de poules invaincu et avec aucun but pris ! Rendez-vous au prochain tour pour continuer à rêver d’un premier sacre européen !