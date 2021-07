Les matches face au Mans et Chambly diffusés en exclusivité sur PSG TV Premium

Après avoir repris le chemin de l’entraînement ce lundi 5 juillet, les joueurs du PSG disputeront cinq matches amicaux afin d’être prêts physiquement pour la saison 2021-2022. En attendant les détails précis de ces rencontres amicales, le club de la capitale a déjà dévoilé les noms de deux adversaires pour cette pré-saison : Le Mans (14 juillet à 11h) et Chambly (17 juillet à 11h), au Centre Ooredoo. Deux rencontres à suivre en direct et en exclusivité sur PSG TV Premium, comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet. “Les autres rencontres amicales de l’été seront donc incluses dans les offres. Les dates, adversaires et horaires de ces matches seront communiqués très prochainement !” Voici ci-dessous, les différentes offres pour avoir accès aux matches amicaux du PSG :