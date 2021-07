Cinq matches amicaux au programme de la préparation (L’E)

Certains joueurs du PSG, non concernés par l’Euro ou la Copa America, vont faire leur retour au Camp des Loges pour commencer la préparation de la saison 2021-2022 lundi matin. Et qui dit préparation dit matches amicaux. Selon les informations de l’Equipe, les dirigeants parisiens ont programmé cinq rencontres amicales, dont deux contre Chambly et Le Mans. Le stage en Autriche évoqué, ne devrait pas avoir lieu.

Lundi a l’entraînement, il devrait y avoir un effectif conséquent avec entre autres Kurzawa, Diallo, Kehrer, Bernat, blessé de longue date, Bakker, Dagba, Herrera, Draxler, Rafinha, Gueye, Navas, Rico, Areola ou encore Kalimuendo. Pour les internationaux, encore concernés ou pas par l’Euro et la Copa America, ils auront trois semaines de vacances. Ils ne devraient pas être à l’entraînement avant fin juillet-début août.