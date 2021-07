Bouhafsi : “Le gros coup du PSG sportivement, c’est Achraf Hakimi”

Le PSG semble tenir son latéral droit pour les années à venir. En effet, les Rouge et Bleu devraient officialiser prochainement l’arrivée d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter. Un transfert qui rapporterait 60M€ fixe au club italien plus 8M€ de bonus. Présent sur les ondes de RMC Sport, le journaliste, Mohamed Bouhafsi, estime que le joueur de 22 ans est actuellement la recrue la plus importante de ce mercato parisien.

“La visite médicale d’Achraf Hakimi va commencer demain matin. Il va arriver dans l’après-midi (lundi) à Paris et profiter de la soirée avec ses proches, avant de passer la visite médicale demain matin et s’engager pour cinq ans au PSG. Alors certains trouveront le prix élevé avec pas loin de 60M€, mais aujourd’hui on va être très honnête, c’est juste le meilleur latéral droit en Europe. Tout le monde est d’accord pour dire que c’est un très grand joueur”, a commenté Mohamed Bouhafsi sur les ondes de RMC. “Dans un secteur où Paris n’arrivait pas à trouver de solutions depuis plusieurs saisons, on peut comprendre l’excitation des fans parisiens, notamment sur les réseaux sociaux, qui attendaient avec impatience Achraf Hakimi. On parle beaucoup de Wijnaldum, Ramos et Donnarumma, mais le gros coup du PSG sportivement, c’est Achraf Hakimi (…) La bonne nouvelle pour les supporters parisiens, c’est qu’on dit souvent que les joueurs ne viennent pas pour le PSG mais pour l’argent. Malgré l’intérêt de Chelsea, il avait tout de suite dit aux dirigeants de l’Inter qu’il voulait absolument rejoindre le PSG.”