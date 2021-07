Les Parisiens évoquent leur retour à l’entraînement

Ce lundi après-midi, certains joueurs du PSG, ceux qui n’ont pas été convoqués pour jouer l’Euro et la Copa America ont fait leur retour au Camp des Loges pour le début de la préparation de la saison 2021-2022. Au micro de PSG TV, ils ont évoqué ce retour à l’entraînement.

Draxler

“Vu que je n’ai pas été convoqué pour l’Euro, j’ai eu six semaines de vacances. C’est une première pour moi. Là j’ai un peu peur de la reprise parce que je crois que l’on va bien courir (rire !). Tu connais le programme de la reprise ? Non, je ne veux pas savoir. Déjà j’arrive, je me pose un peu dans le vestiaire, je parle avec les gens et je crois que l’on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite travailler.“

Kalimuendo

“Du stress après ton retour de prêt de Lens ? Non pas de stress, c’est beaucoup de plaisir. J’ai appris énormément là-bas et maintenant il faut que je fasse le maximum pour rester ici le plus longtemps. Content de retrouver l’équipe ? Bien sûr, ils m’ont manqué (rire).”

Herrera

“On sait que les deux premiers jours, ce n’est pas le plaisir mais ce sont les choses que l’on doit faire, les tests, les choses médicales. Après, le troisième jour, on commence à faire l’entraînement normalement avec optimisme.”

Letellier

“Ma prolongation ? Très content de pouvoir l’aventure avec tout le monde et de rester au club. Originaire de Paris, formé au club, il y a une petite histoire avec Paris donc très content de continuer et de m’inscrire dans la durée.“

Gueye

“Très heureux et on est prêt. Il fallait profiter pour bien se reposer et attaquer cette saison comme il faut.“

Dans le live, les matches contre Le Mans (14 juillet) et contre Chambly (17 juillet) ont été confirmés. Ils se tiendront au Camp des Loges.