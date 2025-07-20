Les raisons de l’échec du dossier Andrija Maksimović

Le PSG est toujours à la recherche de jeunes pépites. Il a été associé à Andrija Maksimović. Mais ce dernier a finalement rejoint Leipzig. Les raisons de l’échec du PSG dans ce dossier ont été dévoilées.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a changé de braquet sur son projet. Il compte désormais axer son mercato sur des jeunes prometteurs plutôt que des stars. Plusieurs jeunes joueurs prometteurs ont rejoint le club de la capitale ces derniers mois. La liste aurait pu être garnie par Andrija Maksimović. Intéressé, le club de la capitale a vu le RB Leipzig s’offrir l’international serbe. Ce dimanche, le média Mozzart Sport dévoile les coulisses du transfert d’Andrija Maksimović en Allemagne.

A voir aussi : Pisté par le PSG, Andrija Maksimovic vers l’Allemagne ?

Le PSG voulait le prêter à Braga dans la foulée

Les offres financières du PSG et du RB Leipzig étaient similaires. Mais son agent indique au média serbe que le PSG et Luis Campos ont proposé au joueur d’être immédiatement envoyé en prêt à Braga pendant un an après sa signature au club de la capitale. Le joueur aurait préféré intégrer le groupe pro du PSG et se faire une place petit à petit. Son entourage a estimé que l’envoyer en prêt au Portugal n’allait pas spécialement être bénéfique pour son développement. La proposition du RB Leipzig de l’intégrer directement à l’équipe première en Bundesliga a visiblement convaincu le joueur qui a aussi longuement échangé avec le coach Ole Werner, ce qui a pesé dans la balance, conclut Mozzart Sport.