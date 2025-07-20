Tottenham prêt à payer le prix fort pour Illia Zabarnyi

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a fait d’Illia Zabarnyi sa priorité. Mais il tombe sur un club de Bournemouth très gourmand. Tottenham tenterait de dépasser tout le monde dans ce dossier avec une très grosse offre.

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de s’offrir les services d’Illia Zabarnyi. Si un accord avec l’international ukrainien a été trouvé depuis longtemps, les discussions avec Bournemouth patinent. Le club anglais souhaiterait récupérer 70 millions d’euros alors que le PSG ne compterait pas offrir plus de 60 millions d’euros. Si le joueur ne veut pas entendre parler d’autre destination pour son futur que le PSG, il attise tout de même les convoitises d’autres équipes.

Les Spurs pourraient offrir plus que ce que demande Bournemouth

Ces derniers jours, on évoquait un intérêt de Tottenham. Selon les informations de Caughtoffside, les Spurs, futur adversaire du PSG lors de la Supercoupe d’Europe le 13 août prochain, seraient prêts à payer le prix fort pour s’offrir Illia Zabarnyi. Le média indique que Tottenham devrait bien faire une offre à Bournemouth qui dépasserait les 70 millions d’euros, bonus compris, pour convaincre les Cherries de lâcher leur défenseur central. Tottenham n’est pas le seul club de Premier League à vouloir s’offrir Illia Zabarnyi. Liverpool, qui le voit comme le remplaçant idéal d’Ibrahima Konaté, Newcastle et Chelsea aimeraient aussi se l’offrir. Du côté du PSG, on reste confiant quant à la finalisation de l’accord cet été, puisque le joueur a émis le souhait de rejoindre uniquement les Rouge & Bleu. L’opportunité de signer chez les champions d’Europe lui plaît énormément et il n’a donc, pour l’instant, aucune négociation avec d’autres clubs, indique Caughtoffside. Ce dernier conclut en expliquant que Bournemouth reste inflexible, il veut récupérer 70 millions d’euros pour son défenseur.