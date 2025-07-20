Le PSG arrogant avant la finale de la Coupe du monde des clubs ?

Le 13 juillet dernier, le PSG s’est incliné en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0) contre Chelsea. Selon la presse anglaise, les Blues auraient été motivés par une éventuelle arrogance du côté des salariés du PSG.

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Au triplé national (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France), le club de la capitale a ajouté la Ligue des champions à son palmarès avec une victoire nette et sans bavure contre l’Inter Milan en finale (5-0). Cet exercice écoulé aurait pu être encore plus historique avec la Coupe du monde des clubs. Mais les Parisiens se sont largement inclinés contre Chelsea (3-0). Favori de la rencontre, le PSG a été surclassé par les Blues. Une semaine après ce match, la presse anglaise est revenue sur cette finale et a évoqué un possible surplus de motivation du côté anglais.

Des salariés du PSG se seraient questionnés sur les modalités du retrait puis du transport du trophée avant la finale

Selon le Sunday Times, la veille de la finale, lors d’un dîner organisé par la FIFA, des représentants du club londonien ont entendu plusieurs employés du PSG se questionner sur les modalités du retrait puis du transport du trophée. Sans même envisager que les hommes de Luis Enrique puissent perdre la finale le lendemain. Interloqués par ces discussions quelque peu présomptueuses, les Anglais ont décidé d’en faire part au coach de Chelsea, Enzo Maresca. Ce que le technicien italien s’est empressé de répéter à ses joueurs lors de la causerie d’avant-match, indique le média britannique. Pour rappel, à l’issue de la rencontre, Cole Palmer ou Malo Gusto avaient évoqué des personnes qui avaient mal parlé de Chelsea avant la finale.