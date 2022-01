Les raisons du report du Qatar Winter Tour

La recrudescence de la Covid-19 avec son variant Omicron perturbe les plans de nombreuses équipes. Alors que les clubs de football sont actuellement pénalisés avec la mise en place d’une jauge de 5.000 spectateurs dans les stades, en attendant la possible validation d’une jauge proportionnelle, le PSG a également dû annuler son mini-stage d’hiver au Qatar. En effet, comme rapporté dans la journée, les Rouge & Bleu ont reporté à une date ultérieure le Qatar Winter Tour 2022 – qui devait se dérouler du 16 au 18 janvier avec un match amical le 19 janvier en Arabie saoudite – en raison de la situation sanitaire en France.

Sur son site internet, Le Parisien explique les raisons de ce report. Comme évoqué plus tôt, la situation sanitaire en France est la principale cause de cette décision prise ce mardi soir. Depuis le début de l’année 2022, les Rouge & Bleu ont déjà recensé 9 cas positifs dans leur effectif tels que Gigio Donnarumma, Leo Messi ou encore Ángel Di María. « Dans ce contexte de forte contagiosité, le report de ce mini-stage était devenu inéluctable et relevait de l’évidence. La multiplication des déplacements, des contacts, des changements de lieux favorise la propagation du virus. » Ainsi les différents évènements promotionnels et sponsors qui devaient avoir lieu ainsi que le match amical face Ryad en Arabie saoudite ont été reportés et le manque à gagner est difficile à chiffrer. Mais les dirigeants parisiens ont fait preuve de bon sens, surtout que ce voyage était davantage à but diplomatique et économique que sportif. « La décision finale a été entérinée mardi soir après un ultime échange entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le staff médical », indique LP.

De plus, le PSG voulait éviter des mauvaises surprises à l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). En effet, « de nouveaux cas positifs parmi la troupe parisienne auraient crispé davantage. Même si en restant dans la capitale, le PSG n’est à l’abri de rien. »