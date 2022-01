Mikaël Lesage arbitre de PSG / Brest

Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), le PSG affrontera le Stade Brestois – au Parc des Princes – à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après des matches nuls face au FC Lorient (1-1) et l’OL (1-1), le club de la capitale voudra renouer avec la victoire en championnat. Les hommes de Mauricio Pochettino joueront contre une équipe qui reste sur une lourde défaite face à l’OGC Nice (0-3). Ce mercredi, la LFP a dévoilé les arbitres de cette 21e journée de L1. Et la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois 29 sera dirigée par Mikaël Lesage. Il sera assisté par Huseyin Ocak et Philippe Jeanne. Marc Bollengier sera le quatrième arbitre. Enfin, Florent Batta et Christian Guillard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Mikaël Lesage a déjà arbitré une rencontre du PSG lors de la large victoire face au Clermont Foot en septembre dernier (4-0, 5e journée). Il a également dirigé deux rencontres du SB29 avec un match nul face à l’Olympique Lyonnais (1-1) et une victoire contre l’AS Saint-Etienne (1-0). Depuis le début de l’exercice 2021-2022, l’arbitre de 46 ans a distribué un total de 35 cartons jaunes et 2 cartons rouges en 11 rencontres de Ligue 1.