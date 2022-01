Salomon : « Pogba au PSG, c’est le mariage parfait »

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba fait l’objet de nombreuses convoitises. Pisté par la Juventus et le Real Madrid, Pogba ferait du PSG sa priorité. Comme indiqué dans notre vidéo dédiée au dossier Pogba (disponible ci-dessous ainsi que sur notre chaîne Youtube), L’Equipe affirme qu’il existe un intérêt réciproque entre le milieu de terrain français et le club de la capitale. Invité sur le plateau de l’Equipe de Greg, Bruno Salomon – journaliste pour France Bleu Paris – s’est montré particulièrement emballé par l’idée d’imaginer un tel « mariage ».

« Le PSG est en pleine reconstruction sur son milieu de terrain, toutes les semaines on voit une compo, toutes les semaines on se dit que c’est pas la bonne formule. Sur le papier, Pogba au PSG c’est le mariage « parfait », j’en ai envie ! Ça sera le retour d’un des enfants chéris du football français, un peu ténébreux, un peu fou furieux mais il est complètement de l’ADN du Paris Saint-Germain. C’est ça qui est bon ! Ils sont faits pour être ensemble, ça serait un mariage qui serait un peu « foutraque » mais c’est pour ça que ça me plait sur le papier.