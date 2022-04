Les statistiques positives et négatives après Strasbourg / PSG

Hier soir, le PSG a concédé un match nul spectaculaire sur la pelouse de Strasbourg (3-3) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Un nouveau résultat décevant à l’extérieur pour les Rouge & Bleu cette saison. Comme le rapporte le compte twitter Stats Foot, le club de la capitale n’a gagné aucun match contre le top 8 du championnat cette saison loin du Parc des Princes. Dans les chiffres, c’est quatre nuls (Marseille (0-0), Strasbourg (3-3), Lyon (1-1) et Lens (1-1)) et trois défaites (Monaco (3-0), Nice (1-0) et Rennes (2-0)). Autre statistique défavorable, le nombre de buts encaissés en Ligue 1. Alors qu’il a toujours la meilleure défense de la saison depuis de très nombreuses années, le PSG a encaissé 34 buts en 35 matches. Cela ne lui était pas arrivé depuis la saison 2011-2012 (37 buts encaissés après 35 matches).

Kylian Mbappé et sa saison historique

Encore double buteur et auteur d’une passe décisive contre Strasbourg hier (3-3), Kylian Mbappé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. Avec le PSG et l’Equipe de France, l’attaquant (23 ans) est impliqué sur 68 buts (44 buts et 24 passes décisives). Meilleur total pour un joueur français au XXIe siècle à égalité avec Thierry Henry (42 buts, 26 passes décisives) en 2002/2003. Un record que devrait très rapidement battre l’attaquant du PSG, lui qui peut encore jouer sept matches cette saison (3 avec Paris, 4 avec les Bleus). Avec son doublé, il est désormais le deuxième meilleur buteur au XXIe siècle du PSG en Ligue 1 avec 131 buts. Il est juste devancé par Edinson Cavani (138).

Avec ses trois buts marqués contre Strasbourg hier, le PSG a atteint la barre symbolique des 100 buts marqués toutes compétitions confondues cette saison. Le club de la capitale est devenu la première équipe de Ligue 1 à enchaîner 10 saisons de suite avec au moins 100 buts marqués. Sur le banc du PSG depuis janvier 2021, Mauricio Pochettino affiche le plus faible ratio de victoires (65,4%) pour un entraîneur des Rouge & Bleu depuis Carlo Ancelotti (63,6%). L’entraîneur argentin a remporté 53 de ses 81 matches sur le banc du PSG.