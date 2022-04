Ancelotti répond à Pochettino sur Mbappé

En marge de la rencontre d’ouverture de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats (face à Strasbourg, 21h sur Prime Video), Mauricio Pochettino était, comme à l’accoutumée, présent en conférence de presse. C’est donc avant de se déplacer en Alsace que le coach du PSG a été interrogé et s’est exprimé sur son avenir mais aussi celui de Kylian Mbappé : « Le pourcentage de chance que je reste au PSG et Mbappé aussi ? 100% dans les deux cas« .

Une phrase qui a retentit jusqu’en Espagne aujourd’hui, et plus précisément à Madrid. A la veille d’affronter l’Espanyol, c’est l’homologue madrilène de Pochettino, Carlo Ancelotti, qui a donc été invité à s’exprimer sur cette déclaration du technicien argentin : « Parfois, les entraîneurs, nous ne disons pas la vérité…« , a-t-il lancé en conférence de presse Pour rappel, Kylian Mbappé (23 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain, et semble avoir deux options sur la table : une prolongation au PSG, ou partir sur une nouvelle aventure au Real Madrid.