Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 30 avril 2022. Le match nul spectaculaire entre le RC Strasbourg et le PSG (3-3), Kylian Mbappé continue sur sa lancée, les notes des Parisiens, la demi-finale retour de l’UWCL entre les Parisiennes et l’OL et focus sur la gardienne Barbora Votikova.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le match nul spectaculaire entre le RC Strasbourg et le PSG (3-3) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Alors qu’ils menaient 3-1 à un quart d’heure de la fin, les Parisiens « ont plié sous l’intense pression d’un Strasbourg impressionnant et ont concédé un septième nul cette saison. » Une fragilité défensive marquée par un Presnel Kimpembe dépassé sur le premier et troisième but du RCSA. « Il est formidable de constater à quel point ce PSG vacille facilement lorsque les vents deviennent contraires, et pas seulement face au Real Madrid », constate L’E. Suite au but contre son camp de Marco Verratti, les Rouge & Bleu ont commencé à perdre le fil de la rencontre et le club alsacien, poussé par son public, a égalisé dans le temps additionnel. Côté Parisiens, Kylian Mbappé a conforté sa place de meilleur buteur (2 buts) et passeur (1 offrande) du championnat tandis que Neymar Jr (1 passe décisive) s’est montré efficace dans son jeu mais trop nerveux sur le terrain. « C’est cette difficulté à s’adapter aux circonstances de jeu qui a terni la soirée du PSG et l’a renvoyé à ses problèmes récurrents cette saison », rapporte L’Equipe.

Le quotidien sportif fait un focus sur la performance de Kylian Mbappé. Impliqué dans 100% des buts de son équipe face à Strasbourg (2 buts et 1 passe décisive), le numéro 7 parisien « garde ses standards de dingue » et conforte sa place de meilleur buteur (24 réalisations) et passeurs (15) du championnat. Profitant d’un caviar de Neymar en profondeur et d’une erreur d’Alexander Djiku, le Bondynois pensait mettre son équipe à l’abri avant l’égalisation strasbourgeoise en fin de match. Pourtant, le match du Français est loin d’être parfait. « Il n’a pas eu la même justesse dans son utilisation du ballon que dans sa période bouillante d’il y a quelques semaines, lorsqu’il ne ratait rien et enchaînait les exploits. » À cela s’ajoutent de nombreuses pertes de balle et un manque de justesse dans les combinaisons avec ses coéquipiers. Mais, « ses trois gestes décisifs ont permis de contrebalancer la faiblesse d’une défense secouée par les coups de boutoir alsaciens », rappelle le quotidien sportif.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 4 – Marquinhos 4, Ramos 6, Kimpembe 3 – Hakimi 5, Danilo 5, Verratti 4, Bernat 4 – Messi 5, Mbappé 8, Neymar 6

L’Equipe évoque aussi la demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League entre les Féminines du PSG et l’Olympique Lyonnais ce samedi soir (21h sur la chaîne Youtube de DAZN). Après une défaite 2-3 à l’aller, les Parisiennes pourront compter sur l’appui de leur public pour renverser ce score défavorable. Surtout, les Rouge & Bleu ont vécu une semaine forte émotionnellement. « Paris a en effet dû digérer en un temps record l’altercation entre Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore, et les remous inévitables pour le moral du vestiaire. » La milieu de terrain française a notamment été écartée du groupe jusqu’à la fin de la semaine et ne participera pas à cette affiche face aux Lyonnaises. Même si cette mise à l’écart a été vécue comme « un soulagement par le collectif, celui-ci avance toujours sur un fil. » Mais les Rouge & Bleu pourront compter sur un Parc des Princes quasi comble. En effet, le record national va être battu ce samedi avec plus de 40.000 spectateurs attendus au stade. « Une affluence historique pour un match de clubs de football féminin en France. » Le précédent record appartenait au Groupama Stadium lors d’un match de D1 Arkema entre l’OL et le PSG datant de novembre 2019 (30.661 personnes).

XI probable des Parisiennes : Votikova – Lawrence, Ilestedt, Dudek, Karchaoui – Geyoro, Diallo, Däbritz – Diani, Katoto, Baltimore

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le match nul concédé par le PSG face au RC Strasbourg (3-3) dans un Stade de la Meinau en ébullition. Malgré ses deux buts et sa passe décisive pour Achraf Hakimi, l’international français n’a rien pu faire pour empêcher l’égalisation strasbourgeoise en fin de match. Après un début de rencontre catastrophique de son équipe, marqué par une défense à trois en totale perdition, l’attaquant de 23 ans « a remis son équipe dans le bon sens. » Il a signé ses 130e et 131e buts en Ligue 1, seul Edinson Cavani a fait mieux au 21e siècle (138). Malgré une bonne complicité avec Neymar, le numéro 7 parisien a aussi fait preuve de déchet dans son jeu. « Il faut dire également que les joueurs à leur niveau dans la durée n’ont pas dépassé les doigts d’une main, avec Neymar, Bernat et Verratti dans le bon jeu de paume. » Mais sa vitesse et ses provocations avec le ballon ont obligé les Strasbourgeois à rester vigilants. « Le voilà à 131 buts en L1, 24 cette saison et toujours un petit matelas d’avance sur la concurrence. Il reste trois journées et donc avec lui la promesse d’incandescence. »

Le quotidien francilien met également en avant la fragilité du PSG. Malgré son titre de champion de France acquis, les hommes de Mauricio Pochettino continuent de montrer de nombreuses lacunes. De plus, le club de la capitale est toujours en difficulté à l’extérieur. Si les Parisiens font office d’arbitre en cette fin de championnat, les Alsaciens ont montré un visage séduisant. Face au RCSA, le coach parisien « a aligné pour la troisième fois de suite son 3-4-3 avec ce qu’il considère comme l’équipe-type du moment. » Cependant, aucun jeune n’a fait son apparition sur la pelouse de la Meinau. Autre fait à noter, le coaching tardif à seulement dix minutes de la fin du match (Nuno Mendes, Angel Di Maria et Thilo Kehrer).

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 4 – Marquinhos 4, Ramos 5, Kimpembe 4 – Hakimi 5, Danilo 4.5, Verratti 5, Bernat 4 – Messi 3.5, Mbappé 7.5, Neymar 6

À l’occasion de la demi-finale retour de l’UWCL entre le PSG et l’OL ce samedi soir, Le Parisien fait un focus sur la gardienne parisienne, Barbora Votikova. En étant impliquée dans les trois buts encaissés la semaines passée (2-3), l’internationale tchèque « se prépare à une revanche. » Malgré ses bourdes, la joueuse de 25 ans garde la confiance du staff parisien et de ses coéquipières et sera, à priori, titulaire ce soir. Dès la fin du match aller, Barbora Votikova avait fait son mea culpa via les réseaux sociaux : « Les erreurs arrivent sur un parcours, mais si vous faites les choses bien, vous pouvez vous en servir comme motivation. C’est mon cas ! Et je suis déjà tournée vers samedi. » Recrutée dans un rôle de numéro 1 bis derrière Stéphanie Labbé (qui a pris sa retraire sportive), la Tchèque « a multiplié les bonnes prestations au fil des semaines, devenant la titulaire dans les buts. » Si elle a encaissé 15 buts en 21 matches toutes compétitions confondues, elle en a pris 9 en deux matches face à l’OL (6-1 et 3-2). « En exceptant cette sortie de route, la Tchèque a donné entière satisfaction auprès du staff et des autres joueuses. Une tâche pas simple alors qu’il a fallu gérer la succession de la Chilienne, Christiane Endler, aujourd’hui à Lyon. »

Enfin, le quotidien L’Alsace met en lumière la belle performance du RC Strasbourg. Malgré un score défavorable, l’équipe de Julien Stéphan ne s’est pas renié et a continué à faire son pressing haut, quitte à laisser des espaces aux Parisiens pour les contres. « Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en dépit de la forte adversité, les Strasbourgeois n’ont pas été ridicules, loin de là. » Le club alsacien a fait preuve d’une vraie force de caractère pour remonter un retard de deux buts à un quart d’heure de la fin. « Ils ont retrouvé leurs esprits pour se ruer à l’attaque et ont accumulé les occasions franches dans la surface parisienne », résume le quotidien local.