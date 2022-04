Mbappé : « On a donné le bâton pour se faire battre »

Encore une fois, Kylian Mbappé a été le meilleur joueur (noté 7 par la rédaction de CS) du PSG contre Strasbourg ce soir lors du spectaculaire match nul contre Strasbourg (3-3) en ouverture de la 35e journée de la Ligue 1. L’attaquant (23 ans) a marqué un doublé et délivré une passe décisive. En zone mixte, il a évoqué son souhait de devenir meilleur buteur et meilleur passeur du championnat.

« Finir meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 ? Quand je disais que l’on continuait à jouer, je m’incluais dedans. C’est un objectif. Quand j’ai dit que l’on pouvait faire les deux, il ne fallait pas se priver. Il reste trois matches et je vais essayer de continuer à aider mon équipe à gagner, assure le numéro 7 du PSG dans des propos relayés par l’Equipe du Soir. Surpris de l’abnégation de Strasbourg jusqu’à la fin du match ? Non, on a la télé et on regarde les matches (rire). C’est une équipe qui ne sort pas du chapeau. Ils font une superbe saison. On a donné le bâton pour se faire battre mais il ne faut pas enlever le mérite aux équipes quand elles arrivent à accrocher un résultat contre nous. Ce n’est pas que quand on lève le pied où que l’on est moins bon. Ils ont réussi à renverser la tendance à domicile. Félicitations à eux et bonne fin de saison. Comment expliquer la fragilité parisienne ? On n’explique plus rien, on est champion. On essaye de donner notre maximum. Je pense que l’on a joué avec envie mais on a eu un creux dans les 10-15 dernières minutes qui a été fatal. Je pense que ce n’est plus le moment d’expliquer.«