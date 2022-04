Mauricio Pochettino est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG. Mais l’entraîneur argentin ne devrait pas être sur le banc parisien la saison prochaine. Alors qu’il avait promis du beau jeu à son arrivée en janvier 2021, fort est de constater que son équipe ne propose rien sur le terrain depuis un an et demi. Il a aussi perdu le titre de champion de France (la saison dernière), le Trophée des Champions (cette saison) et la Coupe de France (cette saison). Demi-finaliste en Ligue des Champions l’année dernière, il a été piteusement éliminé en huitièmes de finale contre le Real cette saison. Ses relations avec les journalistes et les supporters se tendent ces dernières semaines.

Rétropédalage sur ses propos sur son avenir et celui de Mbappé

En conférence de presse à la veille de Strasbourg / PSG, l’entraîneur argentin avait été questionné sur le pourcentage de chance de le voir lui ainsi que Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine. Il avait alors répondu « 100%« . Questionné sur cette déclaration à l’issue du spectaculaire nul contre les Alsaciens (3-3), Pochettino s’est agacé en parlant d’un « manque de respect » et d’une phrase « sortie de son contexte.« Une explication difficile à comprendre selon Le Parisien.

La défense à trois, la gestion des jeunes et des gardiens…

Le quotidien francilien se questionne également sur l’utilité de lancer un système avec trois défenseurs centraux seulement en toute fin de saison. Selon ce dernier, Mauricio Pochettino, même s’il a ouvert à plusieurs reprises la possibilité, « refusait d’envisager la défense à trois sans un Sergio Ramos en forme. » La gestion des jeunes pose aussi question. À l’issue du Classico, il avait expliqué que les jeunes joueraient plus après l’obtention du titre. Mais, pour l’instant ce n’est pas le cas. Présents dans le groupe à Strasbourg, Xavi Simons et Edouard Michut sont restés sur le banc, alors qu’El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi n’avaient même pas fait le déplacement. Le Parisien conclut en dévoilant d’autres incompréhensions comme quand il avait expliqué que la meilleure position de Marco Verratti était en numéro 6, comme il avait joué contre Manchester City (2-1). Un poste où l’italien n’a finalement pas été installé. Il y a aussi « son entêtement à reconduire Georginio Wijnaldum pendant trop longtemps, en dépit de performances insipides« , ou bien encore sa gestion des gardiens.