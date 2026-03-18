Liam Rosenior croit en les chances du PSG de gagner la Ligue des champions

Le PSG a surclassé Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions (8-2 au cumulé). Liam Rosenior, le coach des Blues, estime que le PSG peut de nouveau remporter la C1.

Opposé au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Chelsea espérait faire tomber le champion en titre. Mais lors des deux confrontations, les Blues ont été surclassés par les Parisiens, même s’ils avaient apporté plus de résistance lors de la manche aller au Parc, malgré cinq buts encaissés (5-2), plutôt que ce soir, où ils ont, semble-t-ils, rapidement abandonné après les deux buts du PSG en un quart d’heure, qui les condamnaient pratiquement définitivement. À l’issue de cette douloureuse défaite de son équipe ce soir (0-3), Liam Rosenior a souligné la supériorité du PSG tout en affirmant qu’il peut prétendre à se succéder à lui-même le 30 mai prochain.

« On savait que l’on jouait contre une équipe fantastique »

« En Ligue des champions, on ne mérite jamais mieux si on fait des erreurs. Encore plus face à une très bonne équipe. Si on fait des erreurs, on se rend la tâche plus difficile, lance l’ancien coach de Strasbourg au micro de Canal Plus Foot. On savait que l’on jouait contre une équipe fantastique. Ils ont été efficaces. Le premier but de Kvaratskhelia, il vient d’une erreur de notre part. Concédés huit buts sur les deux matches, impossible d’exister ? Oui, c’est impossible. On a souffert dans les quinze dernières minutes à l’aller et ce soir aussi. Bravo au PSG et je leur souhaite le meilleur. Le PSG peut gagner la Ligue des champions ? Oui, je le pense. Ils ont la qualité, on l’a vu tout au long de la saison. Ils ont une très belle équipe et ils ont une grande chance de remporter la compétition. »