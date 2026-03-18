Luis Enrique donne des nouvelles de Barcola et Neves

Ce mardi soir, le PSG a surclassé Chelsea pour valider sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Luis Enrique a souligné l’imprévisibilité de son équipe en conférence de presse.

Le PSG poursuit sa saison européenne. Après s’être largement imposé sur la pelouse du Parc des Princes en huitièmes de finale aller de Ligue des champions mercredi dernier (5-2), le club de la capitale a terminé le travail à Stamford Bridge avec une prestation XXL (0-3). À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a évoqué la qualification de son équipe pour les quarts de finale, la belle prestation de Matvey Safonov, la confiance revenue chez son équipe, avant de donner des nouvelles de Joao Neves et Bradley Barcola, sortis sur blessure…

Fier de mon équipe ?

« Bien sûr de tout ce que j’ai vu. C’est la manière qui me rend heureux au-delà de la victoire. »

J’avais besoin de voir un grand match de Matvey Safonov ?

« C’est impossible de gagner à l’extérieur, surtout en Ligue des champions, sans un gardien de très haut niveau. Cela arrive quand on joue avec Matvey et Lucas Chevalier. J’ai la chance d’avoir plusieurs bons gardiens. »

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Comment on a travaillé la précision ?

« On n’a rien travaillé. On a cherché à gagner de la confiance. Quand on est capable de maintenir le ballon et de gagner les espaces, cela facilite le match. C’était la clé. Nous avons montré que nous sommes une vraie équipe, imprévisible. »

Sur le chemin d’une deuxième Ligue des champions ?

« On a parlé des matchs à l’extérieur. Chelsea s’est amélioré au retour. C’est important de ne pas encaisser un but. Chelsea aurait mérité de marquer, spécialement sur coup de pied arrêté. On a démontré la mentalité et notre style de jeu. C’est la clé pour nous, par le passé et, on espère, pour l’avenir. »

Comment la confiance est revenue ?

« Nous avons toujours eu confiance dans l’équipe. Vous pensez que nous devons gagner 4-0 tous les matchs. Ce n’est pas possible. Aucune équipe ne l’a fait dans l’histoire du foot. Il faut continuer et s’améliorer. On a été exigeants avec notre équipe. »

Un déclic ?

« Je ne sais pas. C’est vous qui racontez l’histoire comme ça. Moi, je ne sais pas. Nous, on cherche à s’améliorer en tant qu’équipe. Nous ne voulions pas défendre un résultat mais jouer un match pour le gagner. Gagner nous fait du bien pour la confiance et pour nos supporters. »

La blessure de Bradley Barcola

« Il faut attendre demain pour savoir exactement. Rien d’important mais je ne suis pas docteur. Rien d’important non plus pour Neves. »

Où trouvez-vous la motivation pour continuer à gagner ?

« Il n’y a aucun mérite pour l’entraîneur. Mes joueurs sont naturellement motivés, quand l’entraînement est fini, ils continuent à jouer en salle de sport. Je le dis sérieusement. Hier, ils ont continué près du bus parce que la séance ne dure pas plus d’une heure en veille de match de Ligue des champions. »