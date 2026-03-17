Chelsea / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Le PSG a validé sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions en surclassant Chelsea à Stamford Bridge (0-3). Un collectif a une nouvelle fois brillé à Londres.

Après avoir pris trois buts d’avance lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea (5-2), le PSG voulait terminer le travail à Stamford Bridge ce mercredi soir lors de la manche retour. Et les Parisiens ont très vite montré qui étaient les patrons, avec un but dès la sixième minute de Khvicha Kvaratskhelia. Sur une longue relance de Matvey Safonov, l’international géorgien a gagné son duel avec Sarr pour finalement battre Sanchez d’un plat du pied gauche. Le numéro 7 du PSG a été une nouvelle fois un poison pour la défense des Blues. Que dire également de Bradley Barcola, auteur du deuxième but parisien dix minutes après l’ouverture du score. Remuant, l’international français a aussi été un danger constant pour Chelsea. Il a montré sa confiance avec une magnifique frappe en pleine lucarne sur une belle offrande d’Achraf Hakimi. Le latéral droit des Rouge & Bleu qui poursuit sa monté en puissance. Pas mis en danger sur son côté droit, il n’a pas hésité à apporter le surnombre en attaque, se retrouvant parfois numéro 9. Il a donc ponctué sa belle performance par une passe décisive.

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Matvey Safonov solide dans ses buts

Déjà performant au Parc des Princes, Willian Pacho a une nouvelle fois éteint Joao Pedro. Le numéro 51 du PSG a été très performant dans les duels et n’a laissé aucune chance aux attaquants anglais au moment d’approcher la surface parisienne. Il a eu une seule fausse note, sa mauvaise appréciation d’une trajectoire qui a permis à Joao Pedro de se retrouver seul face à Matvey Safonov. Sans conséquence puisque le portier russe a réalisé une belle parade. Ce dernier qui a très certainement réalisé son meilleur match sous le maillot du PSG. Même s’il a été chahuté sur les duels aériens, il a répondu présent quand Chelsea arrivait à se défaire de la défense parisienne. Il a réalisé pas moins de neuf parades ce soir. En défense centrale, Marquinhos s’est aussi montré impérial alors que Joao Neves et Warren Zaïre-Emery ont brillé au milieu de terrain aux côtés du maestro Vitinha. Entré en jeu à la mi-temps et troisième buteur du match, Senny Mayulu a été performant, lui qui était un peu plus dans le dur ces dernières semaines.