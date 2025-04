Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France… le calendrier du PSG en avril

Comme lors des mois précédents, le PSG va enchaîner les rencontres lors de ce mois d’avril avec en point d’orgue ce quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa.

Après cette première trêve internationale de l’année, le PSG va retrouver son rythme de croisière. Après un mois de mars fort en émotion, les joueurs de Luis Enrique vont enchaîner les rencontres en avril. Et cela commence dès demain avec une demi-finale de Coupe de France face à l’USL Dunkerque (Ligue 2). Tenants du titre, les Rouge & Bleu voudront se qualifier pour défendre leur trophée face au Stade de Reims ou l’AS Cannes. En Ligue 1, les Parisiens sont à un match du titre. Avec 21 points d’avance sur son dauphin l’AS Monaco, le PSG peut officiellement être champion de France dès ce samedi lors de la réception de l’Angers SCO (samedi 5 avril). Il suffira d’une victoire ou un nul pour soulever officiellement le 13e titre de son histoire.

Sept ou huit matches en avril pour le PSG

Pour espérer maintenir son invincibilité en Ligue 1, le club parisien affrontera deux équipes à la lutte pour le maintien (Le Havre le 19 avril et le FC Nantes le 22) et une autre en course pour une qualification en Ligue des champions (OGC Nice le 25 avril). Enfin en Ligue des champions, le match reporté face aux Canaris permettra aux Rouge & Bleu de se concentrer sur leur double confrontation face à Aston Villa en quarts de finale de la compétition (9 et 15 avril). En cas de qualification pour les demi-finales de C1, les champions de France disputeront leur rencontre aller le 29-30 avril.

Le calendrier du PSG en avril

Mardi 1er avril : USL Dunkerque / Paris Saint-Germain (demi-finale de Coupe de France / 21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1)

(demi-finale de Coupe de France / 21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1) Samedi 5 avril : Paris Saint-Germain / Angers SCO (28e journée de Ligue 1 / 17h sur beIN SPORTS 1)

(28e journée de Ligue 1 / 17h sur beIN SPORTS 1) Mercredi 9 avril : Paris Saint-Germain / Aston Villa (quart de finale aller de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus)

(quart de finale aller de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus) Mardi 15 avril : Aston Villa / Paris Saint-Germain (quart de finale retour de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus)

(quart de finale retour de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus) Samedi 19 avril : Paris Saint-Germain / Le Havre (30e journée de Ligue 1 / 17h sur beIN SPORTS 1)

(30e journée de Ligue 1 / 17h sur beIN SPORTS 1) Mardi 22 avril : FC Nantes / Paris Saint-Germain (29e journée de Ligue 1 / 20h45 sur DAZN)

(29e journée de Ligue 1 / 20h45 sur DAZN) Vendredi 25 avril : Paris Saint-Germain / OGC Nice (31e journée de Ligue 1 / 20h45 sur DAZN)

(31e journée de Ligue 1 / 20h45 sur DAZN) 29-30 avril : Potentielle demi-finale aller de Ligue des champions