PSG : Le club prête son centre d’entraînement à l’équipe de Squeezie pour la Kings League France

Événement inédit dans le monde du football et du streaming ! Le Paris Saint-Germain a accepté de prêter les installations de son centre d’entraînement à l’équipe de la Kings League France portée par Squeezie. Un soutien de taille, agrémenté des conseils avisés de l’ancien de la maison, Jérôme Rothen.

C’est une collaboration surprenante qui vient souligner l’impact grandissant de la Kings League. Alors que la compétition continue de gagner en popularité, attirant des millions de spectateurs en ligne, le PSG a décidé d’ouvrir les portes de son prestigieux centre d’entraînement de Poissy (78) à l’équipe de Squeezie, l’une des figures emblématiques de la ligue française. Cette mise à disposition des infrastructures parisiennes représente un avantage considérable pour les joueurs de l’équipe, qui pourront s’entraîner dans des conditions optimales, habituellement réservées aux professionnels.

La team @Unit3dKL ne pouvait pas rêver mieux que le Campus PSG pour son premier entraînement avant le début de la @KingsLeague_FR 🏆@xSqueeZie @djilsi pic.twitter.com/WBDzdl0RX7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 30, 2025 X : @PSG_inside

Jérôme Rothen, ancien joueur du club de la capitale et consultant reconnu sur les ondes d’RMC, a également apporté son expertise en assistant à une séance d’entraînement de l’équipe Unit3d, escouade de Squeezie. Celui qui est directeur sportif de cette équipe a apporté ses conseils tactiques et son expérience du haut niveau, qui seront sans aucun doute précieux pour les joueurs qui tenteront de briller dans cette compétition au format unique. Ce soutien de la part d’une institution comme le Paris Saint-Germain et d’une figure comme Jérôme Rothen confirme l’attrait et le sérieux que prend la Kings League France dans le paysage sportif actuel.