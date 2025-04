Luis Campos absent à Saint-Etienne en raison d’une mission scouting ?

Absent du déplacement à Saint-Etienne samedi, Luis Campos a vu les interrogations autour de son avenir ressurgir. Mais son absence pourrait aussi s’expliquer pour une autre raison.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’avenir de Luis Campos sera un dossier à régler assez rapidement au sein du board des Rouge & Bleu. Si Luis Enrique a répété à plusieurs reprises son désir de vouloir poursuivre avec le dirigeant portugais, les discussions autour d’une prolongation n’ont toujours pas avancé. Et l’absence de Luis Campos lors du déplacement à Saint-Etienne samedi a suscité quelques interrogations autour de son avenir, comme l’ont indiqué Le Parisien et L’Equipe. Mais son absence pourrait s’expliquer pour une autre raison.

Toujours pas d’accord entre Campos et le PSG

En effet, certaines sources, citées par RMC Sport, expliquent que le conseiller sportif du PSG était absent à Saint-Etienne en raison d’une mission scouting à l’étranger, « mars et avril étant les deux mois lors desquels il voyage le plus. Sans davantage de précision. » Concernant l’avenir du Portugais, le média sportif rappelle qu’il n’y a toujours pas d’accord entre les différentes parties. Le 10 février dernier, le président Nasser al-Khelaïfi avait rappelé son intention de poursuivre l’aventure avec Luis Campos : « Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très heureux de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n’ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur. »