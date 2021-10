Comme face à Clermont, le PSG s’apprête à recevoir Angers sans ses internationaux Sud-Américains. La raison ? Un calendrier trop chargé qui impose aux joueurs concernés de jouer avec leur sélection quelques heures avant de retrouver le championnat Français. Si la configuration actuelle des matches suscite de nombreuses plaintes, la saison prochaine risque de poser de nouvelles problématiques avec une programmation exceptionnelle.

La saison 2022-2023 sera marquée par la Coupe du monde au Qatar. Celle-ci se tiendra du 18 novembre au 18 décembre 2022 et impliquera donc un aménagement complet du championnat. Interrompue pendant plus d’un mois, la Ligue 1 reprendra selon le communiqué de la LFP, une semaine après la finale de la Coupe du monde. La 16e journée aura ainsi lieu le 27 et 28 décembre sous la forme… d’un « boxing day ». Tradition incontournable en Angleterre, la France aura elle aussi droit à son lot de matches pendant les fêtes. À noter que les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 enchaineront le jour de l’an avec la 17e journée de Ligue 1 dans l’optique de rattraper le retard provoqué par la Coupe du monde. La saison prochaine s’annonce donc des plus chargées pour le PSG qui devra performer avec de nombreux internationaux constamment mobilisés.