Ce mardi, le PSG s’est imposé face à Manchester City (2-0) dans le choc de la 2e journée de Ligue des champions. Une rencontre qui a notamment été marquée par la première de Gianluigi Donnarumma en Champions League. Performant, l’international italien a réalisé quelques arrêts déterminants avant le but de Leo Messi (74e minute). Pour Le Parisien, le responsable du département des gardiens à Chelsea – Christophe Lollichon – est revenu sur la prestation du champion d’Europe 2021 face aux Skyblues.

« C’est un match qui va rajouter son lot de questionnements au staff et à l’entraîneur. Il a montré toute l’influence que pouvait avoir Donnarumma dans la surface de réparation, en dehors de sa ligne de but. Et c’est quand même extrêmement sécurisant sur le plan défensif, en particulier pour les défenseurs centraux. En Ligue des champions, il me semble qu’il a marqué pas mal de points quand même. Face à une grosse équipe », a déclaré Christophe Lollichon au quotidien francilien. « Navas aurait également pu réaliser cette prestation face à City ? Oui mais aujourd’hui il y a des faits qui montrent que Donnarumma a été rassurant. Il a pris une place incroyable qui a compliqué la tâche de City. Il a été présent dans le jeu aérien où je pense que Navas aurait été sans doute un peu plus en difficulté sur certains types de ballons. Mais, attention, on ne va pas casser Navas parce que Donnarumma a fait un super match, ça serait vraiment très bête et très injuste ! »