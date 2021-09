Le PSG possède, en son sein, deux gardiens extraordinaires mais pour l’heure, la hiérarchie, entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, n’a pas encore été clairement définie. Titulaire lors du succès rouge et bleu face à Manchester City, Gianluigi Donnarumma a aligné une prestation de haute volée pour ses grands débuts en Ligue des Champions.

Une situation qui laisse quelque peu perplexe Jérôme Alonzo. Le consultant estime, en effet, que Mauricio Pochettino devra faire un choix entre ses deux éléments et ce, le plus rapidement possible : « Donnarumma a été titularisé sur une décision qui n’était pas sportive, puisque Keylor Navas était très bon. Et là, il va retourner sur le banc sur une décision qui ne sera pas non plus sportive, a expliqué Jérôme Alonzo sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Un jour ou l’autre, c’est le coach qui va devoir trancher parce que, un jour ou l’autre, il y aura de la frustration. Allez expliquer à Donnarumma qu’il ne sera pas titulaire le prochain match… C’est compliqué comme situation. Je pense que Mauricio Pochettino va devoir trancher dans les deux semaines. Sinon, on risque d’en perdre un des deux assez rapidement. »