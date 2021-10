Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er octobre 2021. La concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, Mbappé intégré dans le 3-4-3 de Didier Deschamps et 650 supporters parisiens autorisés pour le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans le but du PSG. Titulaire face à Manchester City, le gardien italien a été l’un des hommes forts de la rencontre et s’est montré décisif « sur au moins cinq interventions qui ont fait oublier que son 290e match professionnel n’était que son premier en Ligue des champions. » Est-ce pour autant qu’il a pris une longueur d’avance sur Keylor Navas ? Pour l’ancien portier Parisien, Jérôme Alonzo, il ne faut pas oublier les performances du portier costaricien depuis son arrivée. « C’est le seul dossier de l’année où il ne faut pas vivre dans l’instant ! Parce qu’on me dit : ‘oh p.. t’as vu Donnarumma ?’ Mais moi je réponds : oui mais vous avez vu Navas depuis deux ans et trois mois ? Donc c’est hyper injuste parce qu’aujourd’hui, effectivement, c’est Donnarumma partout. »

Le quotidien francilien revient également sur l’importance du gardien de but dans la construction du jeu. Et ces dernières semaines à l’entraînement, « il n’est pas rare que Navas et Donnarumma se fondent avec les joueurs de champ sur des exercices hors opposition. » Cependant, le jeu au pied n’est pas la qualité première des deux gardiens parisiens. Face à Manchester City, l’Italien n’a réussi que 70% de ses passes.

De son côté, L’Equipe évoque le schéma tactique de l’Equipe de France. Et pour son match de Ligue des Nations face à la Belgique, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, pourrait reconduire son 3-4-3 séduisant lors de la victoire face à la Finlande en septembre. Un schéma qui correspond notamment au profil des défenseurs centraux actuels qui sont « rapides, intenses et capables d’assurer des courses dans la profondeur. » Absent lors des deux derniers matches des Bleus, Kylian Mbappé va devoir être intégré dans ce trio offensif aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann. Le retour de l’attaquant parisien dans le onze « va redessiner l’équation et ce schéma en 3-4-3 permet de placer le Parisien en deuxième attaquant, dans la position qu’il préfère. Sur le papier, et ce n’est pas anodin compte tenu des équilibres actuels du vestiaire, cette animation contente beaucoup de monde… »

Le quotidien sportif revient également sur le déplacement des supporters parisiens à Rennes ce dimanche. Dans un match classé à haut risque suite au vol d’une bâche du Roazhon Celtic Kop par des individus suspectés d’être des supporters parisiens, « la préfecture d’Ille-et-Vilaine a autorisé le déplacement de 650 supporters du PSG maximum » pour le match face au Stade Rennais (dimanche à 13h sur Prime Video). Ils seront notamment escortés jusqu’au stade afin d’assurer leur sécurité.