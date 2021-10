Ce dimanche à 13 heures (Prime Video), le PSG affrontera le Stade Rennais – au Roazhon Park – à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Auteur d’un sans-faute avec 8 victoires, le club de la capitale voudra poursuivre sa série avant la deuxième trêve internationale de la saison.

Et à quelques jours de la réception du PSG, le Stade Rennais affrontait le Vitesse Arnhem ce jeudi dans le cadre de la 2e journée de Europa Conference League. Et le club breton s’est imposé sur la pelouse du club hollandais (2-1). Pourtant, le Vitesse Arnhem avait ouvert le score en première période par Wittek (30e), mais les Bretons peuvent remercier le jeune Loum Tchaouna. Pour sa première titularisation, l’attaquant de 18 ans a provoqué un pénalty, transformé par Serhou Guirassy (54e), et a réalisé une passe décisive sur le but victorieux de Kamaldeen Sulemana (70e). Les Rennais ont terminé cette rencontre à dix après l’expulsion de Loïc Badé (74e). Un succès qui permet aux Rouge & Noir d’avoir le même nombre de points (4 unités) que Tottenham dans leur groupe.

Après la rencontre, le coach rennais – Bruno Genesio – était satisfait du visage affiché par son équipe en seconde période. « Sur la première mi-temps, on a manqué de vitesse dans notre jeu, dans les transmissions et dans les courses. J’ai demandé à la mi-temps de mettre davantage de rythme, de limiter les touches de balle, d’avoir beaucoup plus de courses offensives et utiliser plus les latéraux. On a réussi à revenir, marquer le second but et résister à dix contre onze. C’est quelque chose de très positif. » Pour rappel en championnat, le Stade Rennais pointe à une décevante 13e place après 8 journées (2 victoires, 3 nuls et 3 défaites).