Lucas Digne devrait signer un contrat de trois ans avec le PSG

C’est la surprise de ce lundi. Lucas Digne devrait être un joueur du PSG après la Coupe du monde. Le latéral gauche devrait signer un contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu.

L’une des priorités du PSG lors du mercato estival était de recruter une doublure à Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Plusieurs noms ont circulé dans cette optique mais celui qui devrait rejoindre le club de la capitale pour venir concurrencer l’international portugais est sorti de nulle part. Ce lundi, plusieurs sources indiquaient que le PSG était proche de s’offrir Lucas Digne en levant une clause dans le contrat de l’international français pour se l’offrir pour moins de 10 millions d’euros. Une information confirmée par Fabrizio Romano.

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Un dossier qui devrait se concrétiser après la Coupe du monde

Le spécialiste du mercato explique que Lucas Digne et le PSG ont conclu un accord pour le futur contrat du latéral gauche, qui a déjà joué au sein du club de la capitale entre 2013 et 2016. Les doubles champions d’Europe ont fait savoir à Aston Villa qu’ils paieront la clause libératoire, en dessous des 10 millions d’euros, après la Coupe du monde. Fabrizio Romano conclut en expliquant que Lucas Digne a accepté le rôle de doublure de Nuno Mendes au sein du PSG. De son côté, Fabrice Hawkins confirme aussi les informations de Fabrizio Romano et indique que l’ancien Lillois va signer un contrat de trois ans avec le PSG. Canal Plus a aussi cette information et explique que son transfert devrait être officialisé à l’issue du Mondial.

🚨🔴🔵 Lucas Digne va signer au PSG pour 3 ans. Accord trouvé entre le joueur et le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain prévoit désormais de lever sa clause libératoire, estimée à moins de 10 millions d’euros, une fois la Coupe du monde terminée. @RMCsport pic.twitter.com/RYeIEghSRD — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 13, 2026