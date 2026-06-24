Nuno Mendes raconte son but plein de malice

Large vainqueur de l’Ouzbékistan (5-0), le Portugal s’est rassuré grâce entre autres à un joli but de Nuno Mendes sur coup franc qui a surpris tout le monde.

Et si le Portugal avait enfin lancé sa Coupe du Monde ? Après un match nul inquiétant face au Congo (0-0), la Seleçao a réalisé un carton contre l’Ouzbékistan (5-0) et parmi les buteurs, on retrouve un doublé de Cristiano Ronaldo mais surtout, un coup franc de Nuno Mendes. Après le match, le latéral gauche du PSG s’est arrêté au micro de beIN Sports pour revenir sur le succès de son équipe, mais aussi sur son réalisation, l’un des moments marquants de la soirée.

Une victoire maîtrisée de bout en bout

Après la rencontre, Nuno Mendes s’est montré satisfait de la performance collective de son équipe. Pour lui, le Portugal a su imposer son rythme aussi bien avec le ballon que sans.

« C’était un bon match aujourd’hui. On a réussi à contrôler tout le match. Offensivement comme défensivement. Je pense que c’est le plus important pour nous. On s’entraîne pour avoir le ballon tous les jours… Je pense que c’était un bon match !«

Une analyse qui reflète la domination portugaise lors de cette victoire 5-0 face à l’Ouzbékistan, avec une équipe qui a rapidement pris le contrôle de la rencontre avant de dérouler son jeu.

Nuno Mendes dévoile le secret de son coup franc

Auteur d’un but sur coup franc, le joueur du PSG a également été interrogé sur cette réalisation. Une action qui a surpris la défense adverse, mais aussi une partie des observateurs qui s’attendaient à voir Cristiano Ronaldo se charger de l’exécution. Nuno Mendes a expliqué que cette situation avait été travaillée à l’entraînement et que le contexte lui avait permis de tenter sa chance et de marquer.

« On travaille à l’entraînement. Tout le monde pensait que Cristiano allait tirer. J’ai profité du manque de concentration de l’autre équipe et j’ai tiré… et ça a fait but ! »

En zone mixte, le joueur parisien ouvre la porte à une nouvelle combinaison de la sorte : « On peut le refaire. Ce ne sera peut-être pas avec moi, mais cela arrivera aussi avec d’autres joueurs ! »

Des déclarations pleines de malice du défenseur portugais, qui laisse entendre que l’effet de surprise et l’attention portée à Cristiano Ronaldo ont joué un rôle dans la réussite de cette combinaison sur coup franc. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour la sélection portugaise pour la finale du groupe K contre la Colombie.