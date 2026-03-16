Luis Enrique : « C’est impossible un relâchement en Ligue des champions »

À la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea, l’entraîneur du PSG Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG disputera son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea. À Stamford Bridge, les Rouge & Bleu auront pour ambition de confirmer leur option prise pour la qualification après leur large victoire au match aller (5-2). À la veille de cette confrontation retour, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes.

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L’état de forme du groupe après ce week-end sans match (PSG TV)

« Ça fait du bien. Ça a fait plaisir d’avoir ces jours pour préparer le match et se reposer. C’est important et très positif. »

Ce qu’il attend de son groupe demain (PSG TV)

« On cherche à jouer chaque match de la même manière. On ne va rien changer parce que c’est notre mentalité et notre personnalité de jouer de la même manière. La clé sera de savoir gérer les moments de difficulté parce qu’il y en aura, comme l’année dernier à Liverpool, à Arsenal et à Aston Villa. Ce sera un moment compliqué parce que les matchs retours sont très différents par rapport au match aller. »

La meilleure solution pour terminer le travail

« C’est clair qu’on a seulement joué le premier match et il reste encore le deuxième. Le deuxième, c’est toujours différent parce qu’une équipe est en-dehors de la compétition en ce moment et elle va vouloir changer cela. Ce sont des matchs différents et très compliqués. On est prêts et habitués à jour ce type de matchs. On pense à performer de la meilleure des manières. »

Ses offensifs ont-ils retrouvé de la confiance ?

« La confiance, c’est quelque chose de spécial. On peut être meilleur ou pire dans un match, mais on a montré toute la saison que nous sommes une vraie équipe, très difficile à jouer. On est capable de jouer contre n’importe quelle équipe de haut niveau. »

L’exemple du match face à Aston Villa la saison passée

« Je pense que ça a été un exemple clair de ce que peut devenir un match de football. On a préparé le match avec l’intention de gagner et de marquer, mais il y aura des moments pendant le match qui seront difficiles à gérer et où il faudra savoir contrôler le match. Notre objectif, c’est de chercher à gagner, mais on aura des moments de souffrance. »

Les qualités de leader de Dembélé

« Je pense qu’on a largement parlé de lui pendant l’année. En tant qu’entraîneur, c’est incroyable d’avoir un joueur comme lui. Il a été capable de changer sa mentalité après son changement de poste. C’était un ailier typique et il a changé sa capacité à jouer. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir d’avoir un joueur comme Ousmane. C’est super d’avoir un joueur comme lui et en tant que supporter, c’est un vrai plaisir de voir un joueur comme lui. Pour nous, c’est très positif. »

Ce match retour peut-il être un piège ?

« Il y a quatre matchs avec une différence de trois buts, on va voir combien se qualifieront. Le football est un sport incroyable. Contre Chelsea à l’aller, on était à égalité pendant 80 minutes. Après, on a surmonté différents aspects de jeu dans ces dernières minutes. Ça a été très équilibré pendant tout le match. Demain, on est prêts à jouer de la même manière. Ce sera serré et compliqué. Nous sommes habitués à ce type de matchs parce que notre phase de ligue était différente des autres équipes. »

Comment éviter un petit relâchement ?

« En Ligue des champions, c’est impossible un relâchement. Chelsea aura cette capacité à se créer des occasions mais c’est impossible d’avoir un relâchement en Ligue des champions. Il faudra réussir à profiter des moments de souffrance pour changer la dynamique. Ce sont des matchs impossibles à contrôler. Ça sera très différent du match aller. »

L’intensité du PSG face aux clubs de Premier League

« Ma blague sur le fait d’avoir gagné la Premier League me suit partout. C’est toujours un plaisir de jouer contre les clubs anglais parce que c’est le top niveau. L’année dernière, on a presque joué contre tous les clubs anglais et c’est presque pareil cette année. Mais c’était une blague, on respecte tout le monde. »

Terminer le travail ce mardi soir

« Jouer et diriger ces matchs, c’est toujours différent. Pour nous, en tant qu’équipe et champion en titre, on essaye d’être concentrés sur les choses importantes et sur les détails parce que c’est toujours important quand on joue contre une équipe du même niveau. On a un avantage mais on sait que ça peut se réduire en un instant. »

Ses échanges avec Chelsea avant sa signature du PSG

« Je n’ai pas très bien compris ce que vous avez dit, mais s’il vous plait j’ai un match demain contre Chelsea. Ce n’est pas important, je suis l’entraîneur du PSG et je suis fier d’entraîner ce grand club. C’est la chose la plus importante pour moi. »

Les nombreuses blessures à Chelsea

« Je m’occupe des problèmes du PSG et je n’ai rien à dire sur Chelsea. »