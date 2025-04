Luis Enrique : « On voit les supporters qui sont fiers de nous »

Officiellement champion de France, le PSG a pu savourer devant son public après la victoire face à l’Angers SCO (1-0). De quoi apporter du bonheur à Luis Enrique.

Le PSG est officiellement sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire. Impérial en championnat, le club de la capitale a toujours pour objectif de tour rafler cette saison et rester invaincu en championnat. Porté en triomphe par ses joueurs dans le rond central et arrosé par son staff en pleine interview, après cette victoire face à l’Angers SCO (1-0), Luis Enrique a partagé sa joie après ce titre de champion de France, au micro de beIN SPORTS.

De quoi est-il le plus fier aujourd’hui, d’avoir gagné ce titre ou le football de son équipe jusqu’à présent

« Aujourd’hui, ce fut le résumé de toute une saison, toute une année avec des moments parfois difficiles. Aujourd’hui, on a vraiment pu donner à tous les supporters qui étaient ici une grande joie. Je veux les remercier pour tout le soutien qu’ils ont donné. Nous avons eu des moments très bons mais grâce à vous tous ici présent, on a une grande chance de pouvoir jouer ici au Parc des Princes et être champion d’une façon comme nous l’avons fait. »

Pense-t-il avoir atteint ses objectifs dans la manière de jouer au football de son équipe

« Sans doute. Dès la saison dernière, le public a compris et a réalisé qu’on travaillait comme une équipe, avec beaucoup de force. C’est quelque chose qu’on voit. Surtout on voit les supporters qui sont fiers de nous et on arrive à leurs donner ces titres. »

Est-ce magnifique pour un entraîneur d’avoir ce groupe à gérer ?

« Oui, sans doute, c’est une chance énorme. C’est pour cela que je suis à Paris, un club avec tellement d’opportunités et l’objectif était vraiment de faire une équipe qui puisse jouer bien au football et ramener des titres. J’ai vraiment de la chance, j’ai des joueurs qui sont de très haut niveau, très ouverts et dévoués à ce jeu. C’est vraiment bon pour moi d’avoir tellement de ressources. »

La force de son équipe à maîtriser tous les compartiments de jeu

« Merci beaucoup. C’est un travail en équipe avec nous tous et les joueurs. Cette équipe, tout au long de la saison, elle a montré des moments délicats où il faut montrer quelque chose de plus et pas seulement le football, et on a pu le faire de manière collective. »

Un PSG qui fait plaisir à tous les passionnés de football

« Merci. C’est un éloge énorme que vous nous faites quand vous dites que d’autres qui ne sont pas des supporters du PSG ont bien aimé notre façon de jouer, ça nous fait énormément plaisir. Nous, on voulait vraiment amusé nos supporters évidemment, mais si les autres ont aussi pu apprécier ça fait plaisir. »

