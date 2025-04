L.Hernandez : « On vient d’atteindre un objectif, place à un nouveau »

Titulaire dans ce match du titre face à l’Angers SCO (1-0), le défenseur du PSG, Lucas Hernandez, savoure ce sacre et affiche ses ambitions pour la suite de la saison.

Le PSG a rempli un autre de ses objectifs. En ce début avril, le club de la capitale est officiellement devenu champion de France pour la 13e fois de son histoire suite à son succès face à l’Angers SCO (1-0). De quoi donner le sourire aux Rouge & Bleu et préparer au mieux les prochaines échéances à venir, à commencer par le quart de finale de Ligue ses champions face à Aston Villa (9 et 15 avril). Présent en zone mixte après la rencontre face au SCO, le défenseur français, Lucas Hernandez, a affiché ses ambitions, dans des propos rapportés par L’Equipe. Il a également tenu des propos élogieux envers son coach, Luis Enrique.

Le titre de champion de France

« On est tous très contents d’avoir atteint ce premier titre de la saison, mais pour nous, ce n’est que le début. C’est le moment le plus important de la saison avec les trophées restants. On est très heureux. Un très grand match nous attend maintenant. La Ligue des champions, un objectif assumé ? Oui, ça a toujours été un objectif. On vient d’en atteindre un, place à un nouveau. »

Luis Enrique, l’architecte de cette équipe ?

« C’est lui le boss, on suit ses idées, et on essaie de les appliquer du mieux possible. Déjà la saison dernière, ça a fonctionné. On continue de suivre sa philosophie cette saison. Espérons que cela continue ainsi. »

Peut-on parler de l’invincibilité en championnat désormais ?

« Oui, bien sûr, le premier objectif était de remporter le Championnat. Maintenant, on est invaincus et on va continuer à se motiver avec ça. On ne prend aucun match à la légère, même si on est déjà champion au mois d’avril. Ce sont des records à prendre pour marquer l’histoire du PSG. »

Comment se sent-il physiquement ?

« Quand tu reviens d’une telle blessure, tu te sens bien au début, puis après, tu traverses un moment plus compliqué. Je reviens pour prendre du temps de jeu, des sensations. C’est le moment le plus important de la saison et j’ai beaucoup de confiance. »

Un favori se dégage-t-il entre Aston Villa et le PSG ?

« Je ne sais pas. Au Parc, on sera favori, c’est sûr, mais là-bas… on verra d’abord ce qu’il se passera à l’aller. Aston Villa est une très bonne équipe, s’ils sont en quarts de finale, ce n’est pas un hasard. Ce sera un gros match, pour vous les journalistes, pour les supporters et pour nous les joueurs. Un beau match à regarder pour prendre du plaisir. »