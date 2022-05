L’avenir de Bulka pourrait s’écrire à Nice

Ce samedi 7 mai, la finale de la Coupe de France se jouera au Stade de France (21h sur France 2). Une finale qui verra s’affronter le FC Nantes et l’OGC Nice. Les Niçois, tombeurs du PSG en huitième de finale le 31 janvier dernier au Parc des Princes aux tirs au but, devront vraisemblablement faire confiance à Marcin Bullka au poste de gardien de but selon RMC Sport. Le polonais de 22 ans, doublure de Walter Benitez, a joué l’intégralité des matchs de Coupe de France cette saison sous les ordres de Christophe Galtier, avec notamment un rôle décisif dans l’élimination du Paris Saint-Germain. Le portier d’1m99 est prêté depuis l’été dernier par le club de la capitale aux Azuréens avec option d’achat.

Des discussions autour de ce prêt

Si le PSG compte un nombre trop important de gardiens de but, Marcin Bulka pourrait ne plus être un élément de l’effectif des Rouge & Bleu la saison prochaine. En effet, dans le cadre de son prêt avec une option d’achat qui avoisinerait les 2 millions d’euros, nos confrères d’RMC Sport nous apprennent aujourd’hui que des discussions ont lieu entre le PSG et l’OGC Nice au sujet de Bulka, et que « son avenir pourrait s’écrire en Côte d’Azur« .