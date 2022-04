Katoto couronnée au Parc des Princes

C’est en marge de la victoire (2-1) face à l’OM ce dimanche, que Marie-Antoinette Katoto a été distinguée par le club au Parc des Princes. L’attaquante s’est vu remettre un trophée des mains du président Nasser Al-Khelaïfi, pour marquer au fer son statut de meilleure buteuse de l’histoire du Paris Saint-Germain. A seulement 23 ans, l’internationale française (26 sélections) compte jusque-là 132 réalisations. Actuellement, Katoto est au cœur de discussions capitales et en pourparlers avec le board parisien pour une prolongation de contrat. Pour rappel, son bail actuel prendra fin en juin prochain.

La 𝒎𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓𝒆 𝒃𝒖𝒕𝒆𝒖𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍'𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 du @PSG_Feminines est au Parc des Princes ce soir pour #PSGOM ! 🔝



✨ @MarieKatoto ✨ pic.twitter.com/VVHp1EkWfW — PSG Féminines (@PSG_Feminines) April 17, 2022

Pour la remise du trophée de meilleure buteuse de l’histoire du club, « MAK » a par ailleurs eu le droit d’être acclamée par le Parc des Princes, a reçu un maillot floqué « 132 » en référence au nombre de buts inscrits sous les couleurs Rouge & Bleu, et enfin, la native de Colombes (92) a eu l’occasion de donner le coup d’envoi fictif de PSG-OM aux côtés de la légende Pedro Miguel Pauleta. Elle a fait part de sa satisfaction au micro de PSG TV : « C’est une fierté d’être la meilleure buteuse de ce grand club. C’est mon club formateur et je suis très heureuse de pouvoir écrire cette histoire ici. Et j’espère que ce n’est que le début !« , une déclaration qui peut laisser penser qu’une prolongation est en bonne voie pour Marie-Antoinette Katoto.