Pour la 30e édition des Trophées UNFP, la cérémonie se déroulera le dimanche 15 mai prochain. Cette dernière sera diffusée par La Chaine L’Equipe et Prime Video. L’habituelle arrivée sur le tapis rouge débutera à 19h, pour commencer la cérémonie et la remise des trophées à 21h. Les listes des nommés pour chaque catégorie ont été dévoilés aujourd’hui au cours de l’émission L’Equipe de Greg. Entre le trophée de meilleur gardien et meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats, ou encore meilleure joueuse de D1 Arkema, le PSG est concerné dans différentes catégories.

Les Parisiens nommés

Meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats : Kylian Mbappé . A 23 ans, le numéro 7 du PSG a l’occasion de se succéder à lui-même et de remporter ce titre honorifique une troisième fois consécutive, un véritable exploit déjà réalisé par l’ex parisien Zlatan Ibrahimovic .

Meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats : Gianluigi Donnarumma . Champion d'Europe en titre avec l' Italie , le portier parisien peut succéder à son coéquipier Keylor Navas , qui lui n'est pas nommé.

Meilleur espoir de Ligue 1 Uber Eats : Nuno Mendes . Le latéral gauche portugais Rouge & Bleu peut lui succéder à Aurélien Tchouaméni . A noter qu' Arnaud Kalimuendo , prêté par le PSG au RC Lens est également nommé en tant que meilleur espoir.

Meilleure joueuse de D1 Arkema : Marie-Antoinette Katoto , Kadidiatou Diani , et Grace Geyoro .

: , , et . Meilleure gardienne de D1 Arkema : Barbora Votikova. Touchée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, la gardienne du PSG aura l’occasion de se réconforter avec ce trophée individuel.

Par ailleurs, l’absence de Mauricio Pochettino dans la catégorie du meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats est à souligner. C’est seulement la deuxième fois de l’histoire des Trophées UNFP qu’un entraîneur champion en titre est non nommé pour ce trophée. En effet, cela n’était pas arrivé depuis 2008 avec Alain Perrin, à l’époque champion de France avec l’OL. Enfin, il est également important de souligner que ce sont les acteurs eux-mêmes qui votent pour les nommés dans chaque catégorie.