Mahamadou Sangaré va s’engager à Manchester City

Performant avec les U19 du PSG, Mahamadou Sangaré a récemment annoncé son départ des Rouge & Bleu. Il va s’engager avec Manchester City.

Arrivé au PSG à l’été 2023, Mahamadou Sangaré s’est imposé comme un élément offensif performant avec les U19 du PSG et le groupe Espoirs. En deux saisons, l’attaquant de 18 ans a disputé un total de 46 matches toutes compétitions confondues pour 42 buts et 4 passes décisives. Cependant, l’international U18 français était en fin de contrat en juin et n’a pas souhaité renouveler son bail avec les Rouge & Bleu. Il y a quelques jours, il avait officialisé son départ du PSG via ses réseaux sociaux : « Mon aventure avec le Paris Saint-Germain s’achève, avec fierté et gratitude. Porter ce maillot a été un immense honneur, une expérience marquante dans un environnement d’excellence (…) Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Le PSG restera à jamais gravé dans mon histoire. »

Et comme annoncé depuis quelques semaines, Mahamadou Sangaré va évoluer du côté de Manchester City ces prochaines saisons. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, l’attaquant de 18 ans a signé son contrat avec les SkyBlues. La formation anglaise a remporté la bataille face à plusieurs clubs européens. Une signature conclue avec Leading Sport Management, fondé et dirigé par l’ancien joueur des Rouge & Bleu Mohamed Sissoko.