Mercato – Le PSG renforce son groupe Espoirs 

Lors du mercato, le PSG prospecte pour renforcer son équipe première. Mais il cherche aussi des profils pour son groupe espoirs. Ce dernier va être renforcé par Mohamed Amine El Idrissi.

Avec sa participation à la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas encore officiellement bougé pour son mercato estival. Luis Campos travaille sur plusieurs dossiers durant la compétition, mais il n’y a pas encore eu d’officialisation d’une nouvelle arrivée ou des départs. Lors de cette période de mercato, le club de la capitale travaille aussi sur le renforcement de son groupe Espoirs. Ce mercredi, Le Parisien indique que le PSG va s’offrir les services de Mohamed Amine El Idrissi, milieu de terrain de 20 ans qui arrivait en fin de contrat stagiaire à Amiens.

Sixième recrue de l’été pour le groupe Espoirs

Selon les informations du quotidien francilien, il a signé un contrat pro d’une année avec le PSG. C’est la sixième recrue pour le groupe Espoirs après Luvambano, Mhand, Lucea, Domingos et Bezeme, rappelle Le Parisien. Ce groupe élite devrait être entraîné par Jean-François Vulliez, ex-directeur du centre de formation de l’Olympique lyonnais. Sa nomination devrait être effective dans les prochains jours, conclut le quotidien francilien.