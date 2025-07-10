Le PSG féminin s’associe à nu3, spécialiste de la nutrition sportive

Le Paris Saint-Germain renforce son engagement envers la performance et le bien-être en annonçant un partenariat avec nu3, marque de nutrition sportive. Ce nouvel accord stratégique vient soutenir l’équipe féminine dans sa quête d’excellence.

Le Paris Saint-Germain féminin vient de signer un partenariat avec nu3, acteur européen reconnu dans le domaine de la nutrition sportive. Cette collaboration vise à accompagner les joueuses du club dans leur préparation physique et leur récupération, en leur fournissant des produits adaptés à leurs besoins de haut niveau. Engagée depuis plus de 10 ans auprès des sportifs professionnels, la marque nu3 partage avec le PSG des valeurs communes d’innovation, de rigueur et de performance. À travers ce partenariat, le PSG confirme son ambition de proposer un encadrement d’élite à son effectif féminin. nu3 mettra son expertise au service des joueuses via des solutions nutritionnelles personnalisées, conçues pour optimiser leur condition physique tout au long de la saison. Une visibilité conjointe est également prévue sur les supports de communication du club, renforçant ainsi la présence de nu3 sur la scène du sport féminin professionnel.

« Ce partenariat avec le Paris Saint-Germain incarne parfaitement notre mission : soutenir le bien être complet des athlètes, qu’il soit physique, mental ou collectif. Nous partageons une même exigence de performance durable, fondée sur une approche globale du bien-être grâce au pouvoir de la nutrition » Risa Kitaguchi, Associate Director Brand Strategy and Communication de nu3 « Le Paris Saint-Germain poursuit sa stratégie visant à renforcer le développement du football Féminin en s’associant à des marques innovantes, inspirantes et engagées. Avec Nu3, nous accueillons un partenaire dont la vision moderne de la performance s’accorde parfaitement avec notre projet sportif porté vers l’excellence ». Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain



YouTube : Canal Supporters Paris











