Le programme de la reprise du PSG pour la saison 2025-2026

Après sa finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea, les joueurs du PSG profiteront de quelques semaines de repos bien méritées avant de préparer la saison 2025-2026.

Le PSG terminera sa saison 2024-2025 intense et héroïque ce dimanche soir avec une finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Avec un quintuplé historique en ligne de mire, les Rouge & Bleu auront ensuite un repos bien mérité et qui durera trois semaines à partir de lundi prochain.

Moins de dix jours pour préparer la SuperCoupe de l’UEFA

En effet, comme le rapporte RMC Sport, la reprise des Rouge & Bleu devrait être programmée au lundi 4 août, sauf changement de dernière minute, pour une journée consacrée à des examens médicaux. Comme le stipule la convention collective de la charte de la LFP, les joueurs doivent prendre 18 jours de congés (ouvrables) et consécutifs. Une règle surveillée par l’UNFP et que respecte le PSG. La reprise de l’entraînement aura donc lieu le lendemain, soit le mardi 5 août. Les champions d’Europe auront donc moins de dix jours pour préparer leur premier match de la saison contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA, qui aura lieu le 13 août à Udine (Italie). Pour rappel, le premier match de Ligue 1 se déroulera le dimanche 17 août sur la pelouse du FC Nantes.