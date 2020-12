Thomas Tuchel est un entraîneur heureux. Son équipe – le PSG – a s’est largement imposée au Parc des Princes face à l’Istanbul Başakşehir (5-1) dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une victoire qui lui permet de s’offrir la première place du groupe devant le RB Leipzig. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach parisien est revenu sur cette belle victoire, la performance de ses joueurs mais également la soirée d’hier soir et du choix des joueurs des deux équipes de quitter la pelouse et ne pas revenir après les insultes racistes du quatrième arbitre.

Un match référence ?

Tuchel : “Oui, peut-être. Mais vous savez bien que chaque match demande des interrogations. On a eu beaucoup de phases difficiles cette saison, notamment dans cette campagne de Ligue des champions. Il y a aussi eu des moments où l’on jouait bien sans résultat. C’est presque facile de parler de match référence maintenant. Le match était presque parfait, avec et sans ballon. Nous sommes contents de finir premiers du groupe.“

La décision des joueurs de quitter le terrain mardi soir

Tuchel : “Ils ont pris une décision forte. Ils ont montré leur solidarité avec l’adversaire. Il fallait du courage. Dans le vestiaire, il était clair que les joueurs souhaitaient montrer cette réaction. Ce sont des adultes. Je n’ai pas tout compris de la situation au bord du terrain. Je n’ai pas tout entendu. Dans le vestiaire, c’était plus clair. C’était nécessaire de montrer cette solidarité.“

Neymar

Tuchel : “Il a besoin de rythme. Il traversait une passe difficile après le Final 8 au Portugal. Il a tout donné là-bas. Ensuite, il a eu le Covid-19. Il a eu du mal à bien récupérer et à gagner en capacité physique. Il se sent mieux, il récupère le rythme. Aujourd’hui, il a fait un mélange de jeu simple, de dribbles, de frappes décisives. Sa performance est extraordinaire. Son geste sur le penalty en le laissant à Mbappé ? C’est un grand geste. Il donne ce ballon qui lui aurait permis un triplé. Ce n’est pas banal comme performance en Ligue des champions. Il laisse la possibilité à Kylian de mettre fin à une mauvaise série. Il pense à son coéquipier, ça prouve son grand cœur. Il sait à quel point c’est important pour un attaquant de marquer.”