Le PSG s’est largement imposé sur sa pelouse face à l’Istanbul Basaksehir (5-1) grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Mbappé. Les deux joueurs sont encore sous contrat en 2022 et le PSG souhaite absolument prolonger leurs contrats. À l’issue de la belle victoire parisienne, Nasser al-Khelaïfi a expliqué avoir entamé des discussions avec ses deux superstars dans l’optique d’une prolongation et qu’il était confiant dans ces dossiers au micro de RMC Sport. “On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. Je suis très confiant.“

Nasser al-Khelaïfi qui a également été interrogé sur les déclarations de Neymar et son souhait de rejouer avec Lionel Messi. “Vous savez, on respecte tous les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça aujourd’hui.” Le président parisien qui a enfin évoqué le mercato hivernal. “C’est très tôt pour ça. On n’a pas besoin de recruter, on est bien.“