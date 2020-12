Ce soir, le PSG affrontait l’Istanbul BB lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Qualifié avant le coup d’envoi, le PSG souhaitait l’emporter. Et les Parisiens y ont mis la manière en surclassant les Turcs (5-1) grâce à un triplé de Neymar et un doublé de Mbappé. Le numéro 7 parisien qui a ainsi mis fin à sa disette en Ligue des Champions d’un an sans but. À l’issue de la rencontre, au micro de Téléfoot, Mbappé est revenu sur la belle soirée parisienne et la décision forte de quitter le terrain hier soir après les propos racistes du 4e arbitre.

La victoire

Mbappé : “C’était une superbe soirée dans un contexte particulier. On voulait quand même gagner et laisser ce qu’il s’est passé en dehors du terrain. On a super bien joué en première mi-temps. En seconde période on a bien géré. On repart avec les trois points et la première place, c’était le plus important.“

La soirée de mardi soir

Mbappé : Fier de ce que vous avez fait ? Bien sûr parce qu’il y a plein de choses qui ont été dites, il y a plein de slogans et plein de choses mais en réalité il n’y a rien de mieux que les actions. Hier on a été actif, on a montré que l’on était fatigué que l’on ne voulait plus subir ça. On est tous des êtres humains et que ça, c’était intolérable. J’espère que tout le monde a bien vu. Il n’y a pas que les joueurs, tout le monde en a marre. Il faut vraiment faire quelque chose.“