Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 décembre 2020, lendemain de match… et jour de match contre Istanbul BB (à 18h55 avec reprise du match à la 14e minute). Car mardi soir, les joueurs ont arrêté de jouer pour protester contre des propos racistes du quatrième arbitre à destination de Pierre Achille Webo, entraîneur adjoint de Basaksehir. Un acte commun inédit dans l’histoire de la Ligue des Champions.

“Cette décision rappelle l’engagement des sportifs aux États-Unis contre l’injustice raciale qui a pris une dimension supplémentaire cet été avec le mouvement «Black Lives Matter». Jamais une rencontre de la Ligue des Champions n’avait été le théâtre d’un tel acte”, écrit l’AFP. “La rencontre a dégénéré à la 14e minute, lorsque des membres du staff turc, excédés, ont crié leur colère, audible dans un stade à huis clos : «He said negro», ont-ils lancé en direction du 4e arbitre Sebastian Coltescu. Ce dernier venait de signaler à l’arbitre principal Ovidiu Hategan, roumain comme son collègue, la réaction trop véhémente à son goût de Pierre Achille Webo, membre camerounais de l’encadrement du Basaksehir, après une décision arbitrale. La confusion est encore montée d’un cran quand le directeur de jeu a expulsé M. Webo du banc de touche. Les joueurs ont commencé à s’agglutiner sur le bord du terrain, appelés notamment par l’attaquant remplaçant de Basaksehir Demba Ba, très remonté. Un dialogue a commencé entre joueurs, l’arbitre et le délégué de l’UEFA, sans parvenir à une issue.“

“C’est bien une décision commune qui a entraîné l’arrêt de la rencontre”, souligne Le Parisien. “Peu après 23 heures, les Turcs ont quitté le Parc des Princes et rejoint leur hôtel. Avant que la rencontre ne reprenne, ce soir à 18 h 55, à la 14e minute et avec un corps arbitral différent. En attendant, le PSG est déjà qualifié pour les 8es de finale.” Effectivement, le RB Leipzig ayant battu Manchester United 3-2, les Allemands sont qualifiés, les Anglais sont éliminés. A cette heure, le PSG est deuxième du groupe H. Avec une victoire contre Istanbul BB, il finira premier.

“Ils resteront les premiers”, publie L’Equipe dans un édito. “En quittant la pelouse du Parc des Princes, hier soir, les joueurs de Basaksehir et ceux du PSG ont accompli un geste d’une dimension inédite et d’une incroyable portée. Des voix s’étaient déjà élevées, ces dernières années, pour que le foot s’arrête en cas d’insultes racistes, de cris de singe. Eux, ils l’ont fait. Arrêter de jouer pour manifester leur colère, leur ras-le-bol. […] La colère de Demba Ba, puis celle de ses partenaires et de ses adversaires soudain réunis, traduit peut-être ce que les footballeurs, aujourd’hui, ne sont plus prêts à accepter. Ce que Demba Ba, Achille Webo, mais aussi Presnel Kimpembe ou Kylian Mbappé ont exprimé hier soir, est aussi le prolongement d’un phénomène d’une plus grande ampleur. L’été dernier, dans la foulée des joueurs de NBA et du mouvement « Black Lives Matter », ils avaient posé le genou à terre et baissé la tête, avant les matches, partout en Europe. En France, ils ont aussi partagé, pour plusieurs d’entre eux, leur indignation face à l’interpellation brutale du producteur de rap Michel Zecler. Ceux qui étaient sur le terrain, hier soir, ont envoyé un nouveau message et personne ne leur en voudrait d’avoir créé un précédent. Cette idée que lorsque l’un des leurs est insulté ou discriminé, il n’est plus tout seul à vouloir quitter la pelouse.“