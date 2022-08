Hier soir, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions a eu lieu. Le PSG a hérité du groupe H avec la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haifa. Un groupe intéressant pour les Rouge & Bleu qui retrouveront des vieilles connaissances avec Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Moise Kean et possiblement Leandro Paredes. Marquinhos, capitaine parisien, est ravi d’affronter des adversaires différents.

« Des adversaires qui sont des clubs historiques d’Europe«

« C’est une compétition à part. C’est toujours excitant à jouer, et c’est une compétition importante pour nous. Le monde entier regarde le tirage au sort ! Nous avons découvert nos adversaires, on va commencer à penser à ces rencontres qui nous attendent, petit à petit, et commencer à suivre leurs matches, explique Marquinhos pour PSG TV. C’est un tirage différent. J’ai joué contre Benfica avec Paris, mais il y a longtemps. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux adversaires, des adversaires qui sont des clubs historiques d’Europe. Les matches vont arriver vite, on va se préparer.«