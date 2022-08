Leandro Paredes est annoncé proche de rejoindre la Juventus de Turin. Le milieu de terrain du PSG devrait rejoindre le club italien sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 15 millions d’euros dans les prochains jours. Un dossier qui s’est accéléré ces derniers jours. En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, Pavel Nedved – le vice-président de la Juventus Turin – a évoqué le dossier Leandro Paredes.

« Je ne sais pas s’ils vont nous le donner ou pas »

« Je ne sais pas s’ils vont nous le donner ou pas… Avec Milik, on a complété notre secteur offensif. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l’effectif mais on ne sait pas encore si on va accueillir d’autres joueurs« , indique l’ancien meneur de jeu dans des propos relayés par le Figaro. Il a ensuite évoqué le groupe, avec le PSG, Benfica et le Maccabi Haifa. « C’est un groupe plutôt difficile avec trois autres équipes fortes. Nos adversaires n’ont pas besoin de présentation, y compris le Benfica contre qui on n’a pas forcément un historique très favorable. On est aussi contents d’aller en Israël. En Ligue des champions, rien n’est jamais facile. » Pavel Nedved qui a enfin évoqué le tirage spécial pour Angel Di Maria, qui va retrouver le PSG quelques mois seulement après l’avoir quitté. « Il va être content, mais nous aussi, on est ravis de rencontrer des équipes de ce niveau. »

Présent en conférence de presse, Massimiliano Allegri – l’entraîneur de la Juventus – a évoqué la rumeur envoyant Leandro Paredes, encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, chez la Vieille Dame. « Paredes n’est pas encore arrivé et nous verrons s’il arrivera, explique Allegri dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. Il a également évoqué le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions et la présence des Rouge & Bleu dans la poule de la Juve. « Le PSG est l’une des équipes les plus fortes d’Europe, sinon la plus forte. »