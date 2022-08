Ce jeudi, le PSG connaîtra ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le tirage au sort aura lieu en direct depuis Istanbul, en Turquie, à partir de 18 heures (en direct sur Canal+, RMC Sport 1, beIN Sports 1 et sur le site de l’UEFA). Placé dans le chapeau 1, le PSG peut aussi bien tomber sur un groupe abordable ou relativement plus relevé (voir chapeau ci-dessous). Dans un calendrier plus resserré en raison de la Coupe du monde 2022 en novembre et décembre, les Parisiens vont enchaîner les rencontres dans les semaines à venir. Le tirage au sort est à suivre en live texte ici sur notre site. Pour rappel, il est impossible d’avoir deux équipes d’un même pays dans le même groupe.

Les chapeaux de Ligue des champions