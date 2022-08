Nasser Al-Khelaïfi réagit au tirage au sort du PSG en C1

Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de poules a eu lieu. Le PSG a hérité de la Juventus Turin, du Benfica et du Maccabi Haifa dans le groupe H. Présent à Istanbul, lieu du tirage au sort en compagnie de Luis Campos, Nasser al-Khelaïfi a répondu aux médias.

« C’est la meilleure compétition de club au monde. On est content d’être-là et de commencer cette compétition. Tout le monde veut jouer cette compétition, c’est magnifique. L’objectif de remporter la Ligue des Champions ? Cette saison, on regarde, on travaille. On est à 200% à chaque entraînement, chaque match, assure le président du PSG dans des propos relayés par la Chaîne l’Equipe. On fait le maximum, match par match jusqu’à la fin. Je ne sais pas où on va aller et bien sûr tout le monde veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais l’objectif, c’est de se concentrer, de gagner chaque match, de garder la tête froide, rester calme. Je pense que c’est très important.«

« Mbappé/Neymar ? Une histoire de médias »

Le président du PSG a aussi évoqué le très bon début de saison de son équipe. « On a senti que quelque chose a changé dans l’identité de l’équipe, le style de jeu. Mais c’est seulement le début. On a beaucoup de travail, la saison est très longue. On a encore beaucoup de travail. » Avant de minimiser l’histoire du penalty entre Neymar et Mbappé. « Il n’y a aucun problème. C’est une histoire de médias. Skriniar encore possible ? S’il y a une signature, on préviendra les médias.«

Pour PSG TV, Nasser al-Khelaïfi est aussi revenu sur cette nouvelle saison européenne qui arrive. « Nous sommes très heureux de retrouver la Ligue des Champions. C’est la plus belle compétition au monde. Nous sommes prêts. Nous voulons aller le plus loin possible. Nous nous entraînons chaque jour pour y parvenir. Notre nouveau staff sportif fait un excellent travail. Grâce à l’engagement de tous et aussi grâce au soutien de nos fans, nous réalisons un très bon début de saison. Nous sommes sur une dynamique de performances qui nous aidera à aborder avec une grande confiance nos rendez-vous européens.«